Unifil: “Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane ”con un carro armato hanno sparato” oggi, domenica 26 ottobre, “contro i caschi blu” nel sud del Libano. A denunciarlo è l’Unifil con un post su X in cui si precisa che “fortunatamente l’attacco non ha causato né feriti né danni”.  

L’Unifil sottolinea che ”queste azioni delle Forze di difesa Israeliane violano la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e la sovranità del Libano e dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di pace impegnate nell’esecuzione dei compiti affidati dal Consiglio di Sicurezza nel Libano meridionale”. 

