unifil-pattuglia-libano-del-sud,-dove-beirut-deve-disarmare-hezbollah

Fra la pressione Usa e il timore di nuovi attacchi Israele
El Bouaida (Libano), 30 dic. (askanews) – I caschi blu dell’Unifil perlustrano a piedi un’area montuosa nei pressi di El Bouaida, nel distretto di Marjayoun, nel Libano meridionale. Sotto la forte pressione degli Stati Uniti e il timore di un’espansione degli attacchi israeliani, il Libano si è impegnato a disarmare Hezbollah, a partire dal Sud. L’esercito prevede di completare entro la fine dell’anno il disarmo del gruppo a Sud del fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine con Israele.