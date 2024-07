unimarconi-e-trenta-ore-per-la-vita:-insieme-per-costruire-la-casa-dei-bambini

ROMA – Nel cuore della capitale, tra le mura storiche del Policlinico Gemelli, sta per sorgere un luogo di speranza e accoglienza: la “Casa dei Bambini”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Trenta Ore per la Vita, vede la collaborazione di UniMarconi, primo ateneo digitale italiano, che sta attivamente supportando la raccolta fondi.

Il progetto rappresenta una risposta concreta e tangibile alle necessità delle famiglie con bambini e adolescenti affetti da gravi patologie.

La “Casa dei Bambini” offrirà gratuitamente alle famiglie uno spazio sicuro e accogliente, dove i piccoli pazienti troveranno non solo un tetto, ma anche il calore e il supporto di una comunità pronta a sostenerli in ogni fase della loro difficile battaglia contro la malattia. La struttura integrerà soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione delle patologie complesse, creando un ambiente inclusivo e all’avanguardia. Il supporto emotivo e psicologico sarà una colonna portante della Casa, garantendo alle famiglie non solo cure mediche, ma anche l’assistenza necessaria per affrontare le sfide quotidiane.

Lorella Cuccarini, volto storico e anima dell’associazione Trenta Ore per la Vita, ha condiviso con emozione: “La Casa dei Bambini è un progetto che mi sta particolarmente a cuore. Offrire un luogo sicuro e accogliente alle famiglie che affrontano momenti così difficili è un gesto di grande umanità e speranza.”

“UniMarconi è profondamente impegnata nel sostenere questa iniziativa,” ha dichiarato Alessio Acomanni, presidente di UniMarconi. “La collaborazione con Trenta Ore per la Vita è un esempio delle nostre attività di terza missione. Come ente no profit e primo ateneo digitale italiano, UniMarconi non solo offre una formazione di alta qualità, ma si impegna anche attivamente al miglioramento del benessere della comunità attraverso progetti sociali di grande rilevanza.”

L’obiettivo della Casa dei Bambini è chiaro: alleviare il peso economico e sociale della malattia, fornendo a centinaia di famiglie uno spazio dove possano trovare conforto e assistenza durante i trattamenti e le terapie necessarie. È un progetto che necessita del supporto di tutti per diventare realtà.

Per contribuire a questa causa, è possibile effettuare una donazione tramite la pagina disponibile sul sito di UniMarconi.

L’articolo UniMarconi e Trenta Ore per la Vita: insieme per costruire la Casa dei Bambini proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it