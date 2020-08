Un’immagine leak mostra il presunto display OLED di iPhone 12 | Rumor

Oggi, una nuova immagine pubblicata su Twitter dal famoso learker Mrwhite mostra il presunto display OLED che verrà utilizzato sui modelli di iPhone 12.

È difficile discernere troppi dettagli dall’immagine stessa così come dal tweet di accompagnamento: “Schermo OLED per iPhone 12“. Inoltre, non riusciamo a capire né la dimensione del display né quella della tacca, ma rispetto alle immagini di un display dell’iPhone 11 Pro, in questa nuova unità il connettore per display si trova nella parte inferiore del display,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un’immagine leak mostra il presunto display OLED di iPhone 12 | Rumor proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento