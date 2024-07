unindustria:-giuseppe-biazzo-designato-presidente-all’unanimità

Succede ad Angelo Camilli. Elezione il 24 settembre

Roma, 16 lug. (askanews) – Il Consiglio Generale di Unindustria, riunitosi oggi sotto la presidenza di Angelo Camilli, ha designato Giuseppe Biazzo all’unanimità come Presidente dell’Associazione, per il quadriennio 2024-2028. L’Assemblea privata del 24 settembre eleggerà il Presidente e la squadra di Presidenza approvando programma e deleghe. Lo rende noto Unindustria in un comunicato.

Giuseppe Biazzo, fondatore e Amministratore delegato di Orienta SpA, è il designato alla successione di Angelo Camilli. La candidatura unica, sulla quale si sono espressi positivamente i membri del Consiglio Generale, è stata indicata in esito alle consultazioni della base associativa svoltesi nelle settimane scorse nelle sedi di Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e coordinate dalla Commissione di designazione composta da Aurelio Regina, Maurizio Stirpe e Filippo Tortoriello.

Il Presidente Camilli, nel ringraziare Aurelio Regina, Maurizio Stirpe e Filippo Tortoriello per l’attento lavoro svolto in queste settimane di consultazioni, ha ricordato che l’iter per il rinnovo della presidenza 2024-2028 di Unindustria proseguirà ora con l’ascolto degli associati relativamente alle figure da proporre per le Presidenze territoriali delle diverse sedi dell’Associazione, in vista del prossimo Consiglio Generale del 12 settembre che approverà il programma del Presidente designato, la sua squadra e le relative deleghe, da sottoporre al voto conclusivo dell’Assemblea elettiva il prossimo 24 settembre.

Giuseppe Biazzo, è fondatore e Amministratore delegato di Orienta SpA Società Benefit, Agenzia per il lavoro italiana. Laureato in economia con un Master MBA, è nato a Torino il 4 giugno del 1965, sposato, due figli. Da settembre 2020 ricopre il ruolo di Vicepresidente di Unindustria con delega sul capitale umano e la cultura d’impresa. Dal 2016 al 2020 ha ricoperto la carica di Consigliere di Presidenza in Unindustria. Dal 2013 al 2023 è stato presidente di Ebitemp, l’ente bilaterale del settore della somministrazione. Dal 2010 al 2012 è stato vicepresidente di Assolavoro, la principale associazione italiana delle Agenzie per il lavoro aderente a Confindustria.

Ha fondato nel 1993 la prima società del Gruppo Orienta presente oggi direttamente in 4 paesi europei e tramite la rete Eutotemps in altri 5 paesi in Europa. In precedenza, ha lavorato come funzionario in società del gruppo Barclays ed Accor. Dal 1989 al 1991 ha prestato servizio come ufficiale presso il primo Battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” di Livorno.