Un’Inter molle rischia ma si salva grazie ai difensori: Parma battuto, Atalanta ancora a – 4

L’Inter ha un obbligo: vincere. Se da una parte, infatti, i tre punti sono importanti per mantenere acceso il lumicino per lo Scudetto, dall’altra parte la vittoria è fondamentale per ricacciare l’Atalanta, vittoriosa a Udine, a – 4. Di fronte, tuttavia, c’è un Parma reduce dalla larga vittoria contro il Genoa e in piena lotta per un posto nella prossima Europa League. TURNOVER IN DIFESA – Se contro il Sassuolo a riposare era stato de Vrij, stavolta a guardare la partita da fuori sono Bastoni… continua a leggere sul sito di riferimento