martedì, 21 Ottobre , 25

Psv-Napoli 6-2, McTominay non basta: sconfitta choc per Conte

(Adnkronos) - Sconfitta choc per il Napoli in...

Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

(Adnkronos) - Il serbo Novak Djokovic non parteciperà...

Furto al Louvre, ecco quanto valevano i gioielli della corona: la stima della procura di Parigi

(Adnkronos) - Ammonta a 88 milioni di euro...

Musetti, esordio vincente a Vienna: Medjedovic battuto in due set

(Adnkronos) - Buona la prima per Lorenzo Musetti...
union-sg-inter-0-4,-chivu-cala-il-poker-in-champions-league
Union SG-Inter 0-4, Chivu cala il poker in Champions League

Union SG-Inter 0-4, Chivu cala il poker in Champions League

DALL'ITALIA E DAL MONDOUnion SG-Inter 0-4, Chivu cala il poker in Champions League
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Vince ancora in Champions League l’Inter. Oggi, martedì 21 ottobre, i nerazzurri di Chivu hanno battuto i belgi dell’Union Saint-Gilloise 4-0 grazie ai gol, nel primo tempo, di Dumfries al 41′ e Lautaro Martinez al 46′, e nella ripresa di Calhanoglu su rigore al 53′ e di Pio Esposito al 76′. Grazie a questa vittoria l’Inter rimane a punteggio pieno, volando al secondo posto quota 9 nella classifica di Champions League. Rimane fermo a 3 invece l’Union Saint-Gilloise. 

 

Partita più complicata del previsto in avvio per l’Inter, che rischia in un paio di occasioni e soffre il pressing dell’Union Saint-Gilloise. Dopo tre minuti serve già un super intervento di Sommer per scongiurare lo svantaggio nerazzurro: prima Lautaro Martinez salva sulla linea su un tiro avversario da calcio d’angolo, poi il pallone arriva a Rasmussen, che calcia con il destro e trova la bella parata di Sommer, bravo a deviare il pallone oltre la traversa. Con il passare dei minuti viene fuori tutta la differenza nel tasso tecnico delle due squadre, con l’Inter che prende rapidamente possesso del campo e del gioco. Calhanoglu ci prova da fuori area, Pio Esposito, all’esordio da titolare in Champions League, colpisce di testa ma non inquadra lo specchio. Il pressing dell’Inter è totale e sul finire di tempo dà i suoi frutti: al 41′ Dumfries trasforma in gol un calcio d’angolo scaraventando in spaccata il pallone in rete. Cinque minuti più tardi, allo scoccare del primo dei due minuti di recupero, arriva il raddoppio: Lautaro Martinez, che in precedenza aveva sprecato una grande chance a tu per tu con il portiere, riceve l’assist di Esposito e questa volta non perdona aprendo il destro e facendo 2-0. 

Nella ripresa il copione non cambia. L’Inter spinge e si procura un calcio di rigore per fallo di mano in area di Mac Allister: dal dischetto va Calhanoglu, che incrocia il destro, spiazza il portiere e al 53′ cala il tris chiudendo la partita. Il resto del match è semplice amministrazione per la squadra di Chivu. Pio Esposito va a un passo dal poker, ma grazia l’Union cestinando clamorosamente con il sinistro a porta vuota l’assist di Dumfries. L’appuntamento con la sua prima rete in Champions però è soltanto rimandato: al 76′ Bonny, subentrato a Lautaro nella ripresa, scende sulla sinistra e mette a rimorchio per Esposito, che in spaccata fa 4-0. Termina così a Bruxelles. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.