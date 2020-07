Giuseppe Sanfilippo, 46 anni, è il nuovo presidente del Comitato provinciale di Catania dell’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli). Sanfilippo, presidente della Pro Loco di Maniace, è stato eletto dall’assemblea che si è svolta nella “Casa del Vendemmiatore” di Santa Venerina (CT) e resterà in carica per 4 anni; all’elezione hanno preso parte 40 presidenti delle Pro Loco etnee. Sanfilippo succede al presidente uscente e attuale presidente nazionale Antonino La Spina, che ha guidato le Pro Loco del comitato Unpli di Catania per un ventennio centrando numerosi traguardi: dalla crescita del numero di associazioni, alla partecipazione ai progetti Europei, dall’avvio dei progetti per il Servizio Civile,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Unione Pro Loco, a Catania rinnovati i vertici provinciali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento