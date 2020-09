Sono tredici i consiglieri designati dalla Pro Loco siciliane che parteciperanno all’assemblea elettiva nazionale dell’Unpli in programma il 7 e 8 novembre a Padova. A decretarli l’assemblea regionale delle Pro Loco aderenti all’Unpli che si è tenuta ieri al teatro comunale di Regalbuto, presenti otto presidenti provinciali su nove e una grande rappresentanza delle Pro Loco siciliane. Nel corso dei lavori il consesso ha indicato anche i due consiglieri nazionali.

“Quando le Pro Loco sono messe in condizione di lavorare in sinergia con le amministrazioni comunali si ottengono importanti risultati ad esclusivo vantaggio del territorio, come accaduto proprio qui a Regalbuto con l’avvio di servizi concreti a supporto della fruizione del lago Pozzillo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Unione Pro Loco, eletti consiglieri nazionali e delegati assemblea proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento