UniPa, 3mila tablet per le matricole e iscritti in aumento

PALERMO (ITALPRESS) – “Il prossimo anno accademico l’Università di Palermo darà in dotazione 3mila tablet con scheda sim da 20 giga al mese agli iscritti al primo anno dei corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico collocati nella fascia Isee 0”. Lo ha annunciato il Rettore Fabrizio Micari.

“Questo intervento – ha aggiunto – per cui è previsto un investimento di oltre 600mila euro da fondi ministeriali, si aggiunge ad altre azioni concrete realizzate dal nostro Ateneo per sostenere gli studenti e le loro famiglie, come il regolamento tasse che inserisce in no tax area, estesa da 13mila a 25mila euro,

