unipol:-utile-semestre-a-555mln,-raccolta-sale-del-10%-a-8,2mld

Per fine anno gruppo conferma andamento in linea a obiettivi del Piano

Milano, 9 ago. (askanews) – Il gruppo Unipol archivia il primo semestre 2024 con un utile netto consolidato pari a 555 milioni di euro, “considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2024”. Lo fa sapere il gruppo guidato dal presidente Carlo Cimbri in una nota. Nel 2023 l’utile consolidato era stato pari a 517 milioni di euro. Il risultato a periodo omogeneo al 30 giugno 2024 del gruppo, comprensivo del contributo delle partecipazioni in Bper e Banca Popolare di Sondrio alla stessa data si attesta a 632 milioni di euro (+22,2%).

Nei primi sei mesi del 2024 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 8,165 miliardi di euro, in crescita, a perimetro omogeneo, del 10,4% rispetto ai 7,393 miliardi registrati al 30 giugno 2023. Il comparto danni ha toccato quota 4,6 miliardi, +7,8% in un anno, mentre il settore vita sale a 3,6 miliardi, +14%. Il solvency ratio del gruppo è al 221%, contro un Solvency ratio del settore assicurativo al 276%.

Nel dettaglio, il gruppo Unipol evidenzia per il comparto danni “positive performance di raccolta dei tre ecosistemi”. L’Ecosistema Mobility ha registrato 2,398 miliardi di euro di raccolta (+9,5%), con “il forte sviluppo registrato da UnipolMove nel segmento del telepedaggio che al 30 giugno 2024 ha superato 1,5 milioni di clienti”. L’Ecosistema Welfare ha riportato una raccolta pari a 927 milioni di euro (+10,6%3 ), con un incremento di UniSalute (517 milioni di euro, +27,7%); mentre l’Ecosistema Property segna una crescita del 3% con una raccolta pari a 1,257 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il comparto vita, il gruppo Unipol ha realizzato una raccolta diretta di quasi 3,6 miliardi di euro, in crescita del 14% in un anno. “La produzione si è concentrata su prodotti tradizionali in una logica di ottimizzazione dei flussi netti delle gestioni separate”, viene fatto sapere. In questo contesto, si legge nella nota, “UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 1.779 milioni di euro (-7,2% sul primo semestre 2023 che beneficiava di un apporto straordinario derivante da alcuni nuovi mandati su fondi pensione chiusi), mentre nel canale di bancassicurazione Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha segnato una raccolta diretta pari a 1.783 milioni di euro (+48,2% rispetto ai 1.203 milioni del primo semestre 2023)”.

Per la fine dell’anno, il gruppo conferma “un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024”, in assenza di eventi non prevedibili legati ad un eventuale aggravarsi del contesto di riferimento.