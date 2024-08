unire-arte-e-tecnologia:-motorola-presenta-due-nuovi-edge-50

Due smartphone della serie: design, resistenza e creatività

Milano, 31 ago. (askanews) – Motorola ha annunciato due nuovi modelli della serie motorola edge 50: motorola edge 50 neo e motorola edge 50, che vogliono unire arte e tecnologia. Entrambi i nuovi dispositivi combinano design, colori brillanti e finiture premium, con una struttura resistente, dalla protezione subacquea alla certificazione militare. motorola edge 50 e motorola edge 50 neo sono dotati di un sistema di fotocamere potenziato da moto ai.

Il nuovo smartphone motorola edge 50 neo è stato progettato pensando alla durata ed è protetto secondo gli standard IP68, per resistere a polvere, sporcizia e sabbia di dimensioni superiori a 1 mm, nonché all’immersione in 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Il device soddisfa gli standard militari di resistenza, oltre a vantare l’ulteriore resistenza del vetro Corning Gorilla Glass. “Per soddisfare il desiderio dei consumatori di scattare fotografie mozzafiato – spiegano dall’azienda – abbimao introdotto in motorola edge 50 neo, sistemi di fotocamere basati su moto ai, che consentono ai consumatori di creare e catturare i propri contenuti senza sforzo in qualsiasi ambiente o luce. Quando si scattano foto, può essere difficile catturare scene di notte, ma la fotocamera principale del dispositivo combina la superiore sensibilità alla luce del sensore LYTIA di Sony con l’elaborazione delle immagini di moto ai per garantire un risultato ottimale. Questa fusione offre un salto di qualità delle immagini senza alcuno sforzo aggiuntivo da parte degli utenti. Che si tratti di immortalare lo skyline della città al tramonto o una serata con gli amici, gli utenti noteranno la nitidezza e la definizione delle foto, grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e all’avanzata tecnologia di messa a fuoco all-pixel”.

Motorola Edge 50 è uno smartphone elegante e resistente, certificato IP68 e MIL-810H, il più sottile al mondo con queste caratteristiche. Offre una fotocamera principale con sensore Sony LYTIA e moto AI per foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione ottica dell’immagine e messa a fuoco all-pixel. Dispone inoltre di un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e super zoom 30x, un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo Macro Vision integrato. L’elaborazione delle immagini moto AI migliora foto e video, mentre la funzione “Lunga esposizione” consente scatti creativi. Disponibile in tre colori, il telefono vanta un display pOLED da 6,7″ quasi senza bordi con risoluzione Super HD+ e supporto HDR10+, accompagnato da altoparlanti stereo Dolby Atmos. È alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition con supporto 5G e Wi-Fi 6E, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con tecnologia RAM Boost e gestione termica avanzata. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia per tutto il giorno, supportata dalla ricarica TurboPower™ da 68 W e dalla ricarica wireless da 15 W.

“Con i nuovi edge di motorola – aggiungono – i consumatori possono godere di un’esperienza intuitiva e personale con funzioni di sicurezza migliorate come nessun’altra. I consumatori possono facilmente personalizzare il dispositivo e renderlo proprio scegliendo font, colori e icone. Grazie a moto ai, sono disponibili anche esperienze come Style Sync e Magic Canvas. Con Style Sync i consumatori possono facilmente generare sfondi e temi che si adattano al loro stile unico o possono trasformare la loro immaginazione in immagini straordinarie con una semplice richiesta di testo grazie a Magic Canvas”.

motorola edge 50 neo sarà disponibile nella versione 8/256 GB su tutti i canali ad un prezzo di partenza di 429 euro. Inoltre sarà disponibile all’acquisto da Mediaworld nella versione con taglio di memoria da 12/512 GB in bundle con le nuove moto buds + (del valore di 129,90 euro) ad un prezzo di 499 euro.

motorola edge 50 sarà disponibile su Amazon a un prezzo di partenza di 599 euro.