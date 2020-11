Un’Italia sontuosa espugna Sarajevo: 2-0 il finale contro la Bosnia – Per Rai Sport Insigne prende 8!

Un’Italia pazzesca espugna lo stadio della nazionale bosniaca con un netto due a zero. Partita show per i ragazzi di mister Evani. Gli ospiti passano in vantaggio contro la Bosnia grazie a un eurogol di Belotti (quando l’orologio segna 22 minuti). Il Gallo ci mette il piattone e va dritto al sette della porta slava: segna una rete a dir poco strepitosa, non c’è che dire, anche se forse la vera magia è del napoletano Insigne.

La palla del 10 per Belotti, una palla di collo esterno accarezzato appena, è precisa e calibrata. Insomma, non è da tutti. Il diez degli azzurri serve un pallone al bacio per il centravanti granata dopo una lunga galoppata che non scalfisce minimamente sulla sua lucidità. Il secondo gol invece porta la firma di Berardi (su assist di Locatelli). Insigne, uomo squadra della nazionale, ha giocato per tutto il corso della gara. Enrico Varriale dà 8 in pagella a Insigne.