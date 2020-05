Un’italiana ha fotografato il “Raggio Verde” di Verne. La Nasa la premia

AGI – “Avete a volte osservato il sole che tramonta su un orizzonte marino? Certamente sì. L’avete seguito fino al momento in cui, quando la parte superiore del suo disco sfiora la linea dell’acqua, esso sta per sparire? È probabilissimo. Ma avete notato il fenomeno che si verifica nel preciso istante in cui l’astro radioso getta il suo ultimo raggio, se il cielo allora sgombro di foschia è di una purezza perfetta?” Così Jules Verne descrive il “Raggio verde” (edizioni Mursia), e così lo ha fotografato la ragusana Marcella Giulia Pace.

Lo scatto è stato scelto dalla Nasa come foto astronomica del giorno,

