United cup, Italia-Grecia 4-1: Bronzetti porta l’Italia in finale

Domenica la sfida per il titolo contro gli Stati Uniti

Roma, 7 gen. (askanews) – E’ finale per l’Italia dopo il successo per 4-1 sulla Grecia nella sfida di semifinale alla “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra, quinta testa di serie – che aveva superato Brasile e Norvegia mentre aveva ceduto alla Polonia ma era stata ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine (Perth, Brisbane, Sydney) -, ha eliminato il team greco, favorito numero uno del tabellone, che nel suo percorso aveva battuto Bulgaria, Belgio e Croazia. Domenica (dalle 3 di notte in Italia) gli azzurri si giocheranno il titolo con gli Stati Uniti, che si sono imposti 5-0 sulla Polonia. Il punto della vittoria lo ha firmato Lucia Bronzetti, n.54 WTA, che ha liquidato 62 63, in un’ora e 18 minuti di gioco, Valentini Grammatikopolou, n.199 WTA, sconfitta per la prima volta in carriera.

