domenica, 4 Gennaio , 26

Siria, raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira

(Adnkronos) - Il Regno Unito e la Francia...

Crans-Montana, media: titolare ‘Le Constellation’ fu arrestato per sfruttamento prostituzione

(Adnkronos) - Jacques Moretti, il cittadino corso proprietario...

Domenica In, Enrica Bonaccorti e la malattia: “Sono in un limbo, aspetto risposte”

(Adnkronos) - "Sono in un limbo". Enrica Bonaccorti,...

Raoul Bova a Domenica In: “Gli audio rubati? Oggi si vuole distruggere qualcuno”

(Adnkronos) - "C'è voglia di affossare qualcun altro...
united-cup,-italia-svizzera-1-1:-paolini-ko,-poi-super-cobolli-batte-wawrinka.-decide-il-doppio-misto
United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto

United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto

DALL'ITALIA E DAL MONDOUnited Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Al via la United Cup, con l’Italia che oggi, domenica 4 gennaio, affronta la Svizzera. Jasmine Paolini ha perso il primo match in singolare dell’Italia contro Belinda Bencic, mentre Flavio Cobolli ha vinto la sua partita contro Stan Wawrinka 6-4, 6-7 (2), 7-6 (4). Con una prestazione da incorniciare, l’azzurro ha avuto la meglio al tie-break del terzo set, al termine di un match tiratissimo. Un successo che tiene in vita le speranze di chiudere al primo posto il girone C (visto che la Svizzera ha già battuto la Francia, prossima avversaria dell’Italia). A decidere il match sarà ora il doppio misto, con in campo Andrea Vavassori e Sara Errani.  

Nel match inaugurale è stata subito sconfitta Jasmine Paolini, apparsa non al meglio a Perth. L’azzurra ha ceduto 6-4, 6-3 contro Belinda Bencic, in un match durato poco meno di due ore.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.