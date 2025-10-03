unitorino,-master-in-d-esg-e-responsabile-d’impatto

venerdì, 3 Ottobre , 25
Francesco Di Ciommo incontra gli iscritti alla seconda edizione

Roma, 3 ott. (askanews) – “Avere il coraggio di prepararsi al cambiamento”. Un messaggio diretto e pieno di speranza, quello che il presidente di FDC Consulting Digital ESG ha rivolto ai partecipanti della seconda edizione del Master, che ha l’obiettivo di formare una nuova figura professionale capace di integrare e implementare nelle aziende i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, rispondendo alle nuove esigenze regolatorie del mercato.Francesco Di Ciommo è intervenuto in occasione della prima giornata dei Laboratori d’Impresa, un ciclo di otto appuntamenti che, fino a marzo, si svolgeranno presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino.

