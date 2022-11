Università, Bogoni (Sant’Anna) eletta “Fellow Member” di Optica

E’ docente di Telecomunicazioni dell’Istituto TeCIP

Firenze, 23 nov. (askanews) – Ancora un riconoscimento internazionale per una docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: Antonella Bogoni, professoressa ordinaria di Telecomunicazioni dell’Istituto TeCIP (Telecommunications, Computer Engineering, Photonics), è stata eletta “Fellow Member” nella “Fellow Class” di Optica (Optical Society of America), associazione fondata nel 1916 per raccogliere le scienziate e gli scienziati leader che, in tutto il mondo, si occupano di ottica e di fotonica, discipline legate in particolare allo sviluppo delle reti di telecomunicazioni.

Antonella Bogoni,diventando “Fellow Member” di Optica, è stata premiata, in particolare, per i suoi contributi significativi all’elaborazione dei segnali ottici ad alta velocità e alla fotonica per le microonde, tra cui i radar basati sulla fotonica.

“A nome della comunità accademica – dichiara Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna – mi congratulo con Antonella Bogoni per la nomina a ‘Fellow Member’ di Optica. Questo nuovo riconoscimento conferma la capacità di Antonella Bogoni di portare contributi rilevanti su temi di ricerca tra i più avanzati in ambito Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), in settori cruciali per il nostro futuro come, in questo caso, lo sviluppo delle telecomunicazioni. Antonella Bogoni è un grande esempio per i nostri allievi e, soprattutto, per le nostre allieve”.

“Desidero rivolgere le più vive felicitazioni ad Antonella Bogoni – commenta Piero Castoldi, direttore dell’Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna – che, con la propria ricerca, ha determinato fondamentali avanzamenti della conoscenza nel campo della fotonica. La Scuola Superiore Sant’Anna, ancora una volta, dimostra la propria leadership in un’area scientifica che avrà impatto sulla costruzione dell’Internet del futuro e dei servizi collegati”.

