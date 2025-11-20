Università e professione: in aula il ruolo strategico dell’Esperto Contabile

Sostenibilità, territorio e futuro: dialogo tra la Cnpr e gli studenti di Economia a Milano con Valerio Brescia, Maria Vittoria Tonelli e Anna Maria Belforte

MILANO – “La presenza di professionisti all’interno di un’aula universitaria ha un valore enorme: consente agli studenti di comprendere concretamente se il loro percorso di studi possa aprire le porte a funzioni professionali specifiche, come quella dell’Esperto Contabile.

Questa iniziativa ha anche un obiettivo strategico: valorizzare in modo tangibile i temi della sostenibilità, dell’ambiente, dell’impatto sociale e finanziario che un ente come la Cnpr può generare sul territorio”.

Queste le parole di Valerio Brescia, professore associato dell’Università degli Studi di Milano La Statale (Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi), a margine dell’incontro con gli studenti del primo anno del corso di Economia Aziendale e accounting, laurea in Economia e Management, per illustrare la professione di Esperto Contabile, in collaborazione con la Cassa di previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

“Siamo convinti che esista una sinergia naturale tra territorio, professione e mondo universitario, soprattutto quando si parla di futuro e di ruolo attivo dei giovani nella società.

Non è la prima volta che portiamo in aula testimonianze legate alla professione o al mondo aziendale, e l’interesse degli studenti è sempre molto alto. Ciò che apprezzano maggiormente – ha aggiunto Brescia -sono le esperienze dirette, le storie personali e i percorsi professionali che i relatori condividono: sono questi i contributi che rendono il corso di Economia e Management realmente formativo e orientato al mondo del lavoro”.

Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cnpr, ha evidenziato: “l’Esperto Contabile è una professione nata con l’ambizione di essere di supporto a famiglie e imprese, svolgendo un ruolo economico-sociale strategico e di grande responsabilità.

Rappresenta una concreta opportunità lavorativa per i giovani con l’obiettivo di contribuire al progresso economico e sociale del nostro Paese”.

Anna Maria Belforte, coordinatrice dei progetti speciali e di orientamento della Cnpr, ha sottolineato che “in Italia ci sono circa un milione e mezzo di iscritti agli ordini professionali: un numero che dimostra quanto le professioni ordinistiche rappresentino una parte significativa della forza lavoro del Paese. Il nostro obiettivo è far conoscere agli studenti le reali potenzialità dell’Esperto Contabile”.