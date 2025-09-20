sabato, 20 Settembre , 25
universita,-giusti-(link):-“orgogliosi-di-questa-terza-edizione,-siamo-megafono-delle-idee-dei-giovani”
Università, Giusti (Link): “Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani”

Università, Giusti (Link): “Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUniversità, Giusti (Link): "Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “È un grande piacere, come lo scorso anno, ospitare questa manifestazione che è un evento costruito dai giovani per i giovani”. Lo afferma il Rettore dell’Università Link alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. 

“Abbiamo invitato il Ministro degli Esteri, il Sindaco di Roma e due ex presidenti del Consiglio – aggiunge – mostrando che l’Università è luogo di ascolto e confronto”. 

“Deve passare il messaggio che le università e i giovani possono tornare a far sentire le loro voci, affermando che il dialogo e il dibattito sono l’unico modo per rimettere in moto un mondo che vive di estremismi pericolosi ed assenza di confronto – conclude – Evviva i giovani, Evviva le università italiane!” 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.