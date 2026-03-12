giovedì, 12 Marzo , 26
Università, Rendina (EssilorLuxottica): "Campus visivo, programma sanitario e sociale"
Università, Rendina (EssilorLuxottica): "Campus visivo, programma sanitario e sociale"

(Adnkronos) – “Campus visivo è un’iniziativa che unisce due programmi in uno: è al tempo stesso un programma sanitario, perché prevede la donazione di visite oculistiche e di occhiali da vista, ma ancor di più è un programma di natura sociale, perché contribuisce a rimuovere un ostacolo importante alla costruzione del futuro di tanti giovani. Saranno fino a mille gli studenti di Tor Vergata che riceveranno non solo visite oculistiche, ma anche un’opportunità per costruire meglio il proprio futuro”. Lo ha detto Andrea Rendina, segretario generale OneSight EssilorLuxottica Italia, partecipando a Roma al lancio di ‘Campus visivo’, la clinica oculistica temporanea allestita presso l’università Tor Vergata, fino al 27 marzo. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ateneo e rivolto a studenti in condizioni di fragilità economica, nasce per contrastare il fenomeno della rinuncia alle cure oculistiche per motivi economici, garantendo il diritto alla prevenzione visiva e allo studio attraverso la donazione di occhiali da vista. 

“Insieme alle istituzioni, all’università, ai professionisti della vista e al terzo settore abbiamo creato una vera e propria rete solidale della vista dedicata agli studenti – afferma Rendina – Un vero esempio di sussidiarietà circolare che andiamo a presentare a tutti gli altri atenei italiani perché, se vorranno, potranno adottarlo. Noi certamente li supporteremo al riguardo”. 

