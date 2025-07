uno-dei-medici-si-dichiara-colpevole-per-aver-somministrato-ketamina-a-matthew-perry

ROMA – Si è dichiarato colpevole uno dei medici accusati di aver fornito ketamina a Matthew Perry. Si tratta di Salvador Plasencia, tra i cinque imputati nella morte dell’attore avvenuta a ottobre del 2023.

IL MEDICO RISCHIA FINO A 40 ANNI DI CARCERE

Il medico si è assunto la responsabilità per i quattro capi d’accusa a lui ascritti, tra cui spaccio di droga, e per ognuno di questi rischia 10 anni di pena. Il 43enne, infatti, potrebbe ricevere – durante l’udienza in programma il 3 dicembre – una condanna massima di 40 anni, tre anni di libertà vigilata e fino a 2 milioni di dollari di multa. Al momento, è libero su cauzione e potrà esserlo fino al giorno della sentenza.

PLASENCIA: “PROFONDAMENTE PENTITO”

In una dichiarazione rilasciata questa settimana alla Cnn, Plasencia ha affermato di “essere profondamente pentito per le decisioni terapeutiche prese mentre somministrava ketamina a Matthew Perry” e “si assume pienamente la responsabilità” per “non essere riuscito a proteggere il signor Perry, un paziente particolarmente vulnerabile a causa della dipendenza”.

Il medico ha somministrato grandi quantità all’attore a partire da un mese prima del decesso. Tra gli atti processuali, è emerso che Placencia si è rivolto a un altro medico, Mark Chavez, per farsi fornire altre quantità del farmaco, solitamente utilizzato nelle anestesie chirurgiche. A lui, parlando di Perry in un messaggio inviatogli, avrebbe scritto: “Chissà quanto pagherà questo idiota”.

A OTTOBRE 2023 L’ADDIO ALLA STAR DI FRIENDS

La star di Friends è morta a 54 anni a ottobre 2023 per gli effetti acuti dati dall’assunzione della sostanza e per un successivo annegamento. Il suo corpo, infatti, è stato trovato dall’assistente, Kenneth Iwamasa, a faccia in giù in una vasca idromassaggio nella sua casa di Pacific Palisades a Santa Monica.

Tutti i medici coinvolti nella vicenda hanno raggiunto un accordo. Continua a dichiararsi non colpevole, invece, Jasveen Sangha, soprannominata la “regina della ketamina” ad Hollywood. Avrebbe venduto a Perry la dose letale. Il suo processo inizierà il mese prossimo. Se condannata, rischia l’ergastolo.

