AGI – L’estate del ’69 in California fu l’estate dell’amore e del sangue. E non furono solo i delitti della ‘family’ di Charles Manson a risvegliare bruscamente l’America dal sogno hippie di un mondo di pace e musica. Nella Bay Area i ragazzi che scoprivano il sesso libero sui sedili posteriori delle loro auto, come i loro coetanei fiorentini dall’altra parte dell’Atlantico, vivevano con l’incubo di un assassino seriale che, dal primo duplice omicidio del 20 dicembre 1968, sembrava aver preso di mira le giovani coppie.

‘Zodiac’ non fu certo il più letale dei serial killer che hanno insanguinato gli Stati Uniti.

L’articolo Uno dei messaggi in codice del serial killer Zodiac è stato decifrato dopo 51 anni proviene da Notiziedi.

