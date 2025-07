“uno-entra,-uno-esce”:-l’intesa-tra-gran-bretagna-e-francia-per-i-richiedenti-asilo

ROMA – “Uno entra, uno esce”. Oggi Keir Starmer ed Emmanuel Macron annunceranno un accordo bilaterale sull’immigrazione che prevede che il Regno Unito accetti alcuni richiedenti asilo trans-Manica e ne rimpatri altri in Francia. In un rapporto uno a uno. Insomma, uno scambio alla pari. I due leader concluderanno la visita di Stato di tre giorni del presidente francese in Gran Bretagna con una conferenza stampa a Londra, durante la quale annunceranno il nuovo piano per contrastare le pericolose traversate con piccole imbarcazioni.Secondo il Guardian restano da definire solo i dettagli, compresa la data di inizio, ma si ritiene che altri ostacoli, come l’opposizione di altri paesi europei, siano stati già superati. Fonti governative in Francia e Gran Bretagna hanno descritto i negoziati come “complessi” e “fluidi”, con Downing Street che ha affermato di sperare di fare “progressi concreti” verso un accordo. Secondo un progetto pilota, i cui dettagli sono stati rivelati ieri da Le Monde, la Gran Bretagna rimpatrierebbe solo 2.600 persone all’anno, ovvero circa il 6% del numero totale di attraversamenti. Nel suo libro bianco sull’immigrazione, il governo ha proposto di fornire agli agenti della Border Force kit per test biometrici per verificare se le persone lavorano legalmente nel Regno Unito, nel tentativo di placare le preoccupazioni dei francesi sull’economia sommersa.

