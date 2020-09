Uno Mattina, i conduttori Monica Giandotti e Marco Frittella disinvolti al debutto | Video

Ha debuttato oggi, lunedì 7 settembre 2020, la nuova coppia di conduttori di Uno Mattina, versione autunno. Sin da subito, Monica Giaddotti e Marco Fritella sono apparsi disinvolti alla guida del programma di Rai 1. “Prima puntata di una lunga stagione, che parte oggi e finisce a giugno», è stato uno dei primi interventi in diretta della conduttrice. “Porteremo in studio calma, ragionamento e ogni tanto anche un sorriso», le parole pronunciate invece dal collega, poco prima dei tanti temi stamane affrontati in trasmissione: da Berlusconi positivo al Covid, alla morte di Willy a Colleferro, passando per la prima campanella a scuola e le ultime notizie dall’estero raccontate da Antonia Varini. Ecco il video, con le immagini Rai, che mostra il debutto dei due presentatori nel primo mattino della rete.

continua a leggere sul sito di riferimento