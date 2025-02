Uno, nessuno, centomila veli: il dress code delle donne musulmane

ROMA – Hijab, -Burka, Chador…negli ultimi decenni sono parole arabe entrate nel linguaggio comune dell’occidente per indicare il tipo di copricapo scelto dalla donne di origine musulmana. Il più delle volte, nel nostro Paese, preferiamo ricomprenderli tutti nel termine- italiano- “velo” che non tiene conto però delle dovute differenze. Così, quando salta agli onori delle cronache la “questione del velo” indossato a scuola, sul bus, nei luoghi pubblici, spesso non si capisce la differenza – enorme- che ci può essere tra un Burka e uno Hijab. Ecco un mini-glossario, per non confondersi, con la lista delle principali tipologie di velo. Ma attenzione, ne esistono anche altre, meno diffuse.

DIFFERENZE TRA HIJAB, NIQAB, BURKA, KHIMAR E CHADOR

HIJAB

È il tipo di copricapo piùe comunemente indossato dalle donne musulmane in occidente ed è un copricapo quadrato che copre la testa e il collo, ma lascia il viso e le spalle libere . Ma è il nome usato genericamente come sinonimo di “velo” da chi non conosce le diverse distinzioni. Il termine significa “protezione, copertura”.

SHAYLA

Lo shayla è un lungo scialle di forma rettangolare che viene avvolto liberamente attorno alla testa e piegato o fissato alle spalle. Come l’hijab e l’al-Amira, questa forma di copricapo copre la testa, ma spesso lascia il collo ed il viso liberi.

NIQÃB

Il niqab è un indumento che copre l’intero viso, ma che lascia gli occhi liberi. Viene indossato con un khimar o con un altro tipo di scialle per la testa.

BURKA

Il burka copre l’intero viso ed il corpo, lasciando un piccolo schermo davanti agli occhi, attraverso il quale la donna può vedere.

KHIMAR

Il khimar è un lungo scialle simile ad un mantello avvolto intorno alla testa e resta sospeso al centro della schiena. Questo tipo di hijab copre la testa, il collo e le spalle, ma lascia libero il viso.

CHADOR

Il chador è un lungo “mantello” che copre l’intero corpo di una donna. Come il khimar, il chador viene avvolto attorno alla testa, ma invece di restare sospeso al centro della schiena, il chador tende ad arrivare fino ai piedi di una donna e viene spesso indossato dalle donne iraniane.

(fonte infografica: il gruppo Fb “amo Gesù perché sono musulmana”)

