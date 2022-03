Uno spazio collettivo rinasce nel quartiere Cogne di Aosta

AOSTA – Una giornata di festa e di “giochi dei grandi”, per riappropriarsi di uno spazio condiviso e rilanciare le proprie attività dopo le limitazioni della pandemia. Al centro dell’evento finale del progetto “Seminare il presente”, portato avanti dalle associazioni di volontariato Aosta Iacta Est e Viola, ci sarà il rinnovato giardino nel cuore del Quartiere Cogne di Aosta. L’appuntamento è per sabato prossimo, 19 marzo, a partire dalle 16, in place Soldats de la neige ad Aosta. Concesso in uso dal Comune di Aosta ad Aosta Iacta Est, il giardino è stato preso in carico dalle due associazioni che lo hanno preparato, tra il 2021 e il 2022, a diventare uno spazio di attività centrale rispetto alla sede dei due collettivi. Il progetto, finanziato dal bando per progetti sociali emesso dal Csv e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha visto anche potenziare gli spazi della piazza concessi dal Comune a favore delle attività istituzionali delle due associazioni. Durante il pomeriggio di festa sarà anche inaugurata la nuova sede dell’associazione Viola e non mancheranno tutta una serie di attività legate ai “giochi dei grandi” da fare insieme. Seguirà una serata dedicata ai giochi in scatola, costruita intorno agli oltre 1.900 giochi di società messi a disposizione gratuitamente dall’associazione Aosta Iacta Est. Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso di green pass rafforzato. L’appuntamento “è confermato anche in caso di maltempo”, fanno sapere gliorganizzatori

