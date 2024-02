Uno spot sulla parità di genere: è il contest del JFest 2024

Presentato al SI Campus di Fond. Triulza il progetto de La Città Essenziale

Milano, 29 feb. (askanews) – E’ stata presentata al Social Innovation Campus in corso a Mind-Milano Innovation District, la III edizione del JFest, il Festival dei Giovani, progetto del “Consorzio La Città Essenziale” di Matera per la promozione del fermento giovanile, dell’innovazione, della cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva. Tema scelto per questa edizione del contest del JFest è la parità di genere, che i partecipanti, ragazze e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, racconteranno attraverso la scrittura di una sceneggiatura di uno spot di massimo trenta secondi. I partecipanti sono chiamati a descrivere il soggetto dello spot e a realizzare uno storyboard con almeno 8 tavole o un videoboard di 8 foto che raccontino l’idea della campagna.

I progetti presentati saranno valutati da una giuria competente in materia e i vincitori saranno premiati durante l’evento che si terrà venerdì 24 maggio 2024 a Matera. Il premio in palio è la realizzazione dello spot con l’aiuto di un regista professionista, Geo Coretti, figura poliedrica nel mondo del cinema. Lo spot della squadra vincitrice andrà poi in onda sull’emittente locale TRM e sarà proposto anche a testate ed emittenti nazionali.

“Per questa terza edizione del festival abbiamo scelto un tema molto attuale, la parità di genere. Crediamo sia importante sensibilizzare le nuove generazioni e stimolare in loro una riflessione per provare a portare un cambio di paradigma nella società e abbattere pericolosi stereotipi di genere – ha detto Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio La Città Essenziale – Il JFest ogni anno si pone l’obiettivo di invitare i giovani a non arrendersi e a lottare per avere un mondo migliore, più equo e inclusivo per tutti e tutte, in cui tutte le persone possano avere le stesse opportunità. Siamo convinti che, come ogni anno, arriveranno proposte davvero originali dai team partecipanti che daranno importanti spunti di riflessione”.