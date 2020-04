I morti per Covid-19 negli ospedali italiani stanno aumentando alla massima velocità e un numero significativo di persone continuerà a morire almeno fino a metà aprile. Nello scenario peggiore questo massacro potrebbe protrarsi addirittura fino all’inizio di giugno. È quanto si evince da un nuovo rapporto basato sui numeri dell’emergenza nel nostro paese fino al 30 marzo. A stilarlo è stato Davide Manca, professore di Ingegneria al Politecnico di Milano esperto della Società europea di anestesiologia (ESA).

Secondo le stime del nuovo report è probabile che l’aumento del numero dei pazienti in terapia intensiva, sia in Lombardia che in generale in Italia,

L’articolo Uno studio conferma che l’alto numero di decessi durerà fino a metà aprile proviene da Notiziedi.

