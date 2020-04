Uno studio. In Sicilia le misure anti-covid hanno funzionato

In Sicilia le misure di contenimento del coronavirus hanno funzionato bene. E’ quanto emerge da uno studio di Livia Maria Amato, Stefania Candiloro, Claudio Costantino, della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo e del Laboratorio di Riferimento Regionale per la diagnostica molecolare del SARS-CoV-2 Al 25 Aprile 2020 sono 2272 (-48 rispetto al giorno precedente) i soggetti attualmente positivi su un totale di 658251 tamponi eseguiti (con un numero di tamponi eseguiti per numero di abitanti tra i più alti tra le Regioni Italiane e tra quelle del Sud in particolare), si evidenzia nello studio.

