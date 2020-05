AGI – È stata una lunga notte di rabbia negli Stati Uniti, finita con la morte di due persone, un manifestante di 19 anni a Detroit e un agente della sicurezza federale a Oakland. I feriti sono decine, i fermati dalla polizia centinaia. Tutto in nome della richiesta di giustizia per l’afroamericano George Floyd, ucciso lunedì durante un arresto, a Minneapolis. Anche se per il presidente Trump i manifestanti che hanno assediato la Casa Bianca poco hanno a che vedere con l’accaduto. Per la morte di Floyd finora è stato incriminato solo un agente, Derek Chauvin, che peraltro oggi è stato lasciato dalla moglie.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un’ondata di rabbia infiamma gli Usa, due morti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento