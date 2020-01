Nuove anticipazioni dal Trono Over di Uomini e donne. Nella prossima puntata, in onda domani, venerdì 24 gennaio 2020, in studio ci sarà l’arrivo di una nuova dama, il cui nome è Carlotta. In trasmissione, però, vedremo anche la disperazione di Romolo per Olga, lo scontro tra Valentina M. ed Erik ed il ballo di quest’ultimo con Gemma (sì sì, proprio così). Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con tutte le immagini in anteprima.

continua a leggere sul sito di riferimento