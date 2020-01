Uomini e donne, anticipazioni dal Trono Over: domani nuove verità su Armando, Veronica e Roberta

Anche domani, mercoledì 29 gennaio 2020, Uomini e donne dà spazio alle vicende del Trono Over. Secondo le anticipazioni ufficiali, infatti, nella nuova puntata del programma di Canale 5 i telespettatori assistono ad ulteriori verità su Armando Incarnato, Veronica Ursida e Roberta Di Padua.

Uomini e donne, anticipazioni dal Trono Over: nuove verità su Armando, Veronica e Roberta

Nella puntata di domani di Uomini e donne, tra i protagonisti del Trono Over c’è anche Armando. “Una donna che, al primo approccio fisico, è in un determinato modo, non va bene” le parole che il cavaliere sembra rivolgere a Veronica.

Dal canto suo, allora, Veronica risponde un sonoro “cosa???” e chiede di poter parlare con Roberta, anche se senza telecamere. Il motivo? Veronica pare voglia sapere da lei cosa le avrebbe detto Armando sul suo conto.

In sostanza, però, Roberta sostiene di voler affrontare la vicenda alla luce del sole. Così, la questione ‘costringe’ anche Maria De Filippi a prendere una posizione. “Riguarda particolari intimi” e “Preferirei non venisse detto qua” le parole – anticipazioni pronunciate dalla conduttrice.

Uomini e donne, anticipazioni dalla prossima puntata: Armando critica Barbara De Santi per Marcello

Stando sempre alle anticipazioni, nella prossima puntata del Trono Over – pare vada in onda dalle ore 14.45 di domani, 29 gennaio 2020 – gli spettatori di Uomini e donne vengono anche aggiornati con le restanti news ufficiali su dame e cavalieri.

Armando, infatti, mette bocca sulla nuova conoscenza tra Barbara De Santi e Marcello, rivolgendosi alla dama con queste parole: “Ti rapporti alle persone che non ti piacciono perché non vuoi creare nulla“.

Barbara, però, spiega che non è interessata al cavaliere per le macchine di lusso e viene chiamata a rispondere alla domanda – critica “Perché non lo baci?“. Lei, allora, si giustifica dicendo “Se non trovo un uomo che si incastra con me non lo voglio” ed anche Mattia, così come Gianni Sperti, le dà della “falsa“.

Uomini e donne, anticipazioni: domani Samuel tra Aurora e Alessia

Infine, nella terza puntata settimanale di Uomini e donne, viene dato spazio anche ad un altro cavaliere: il brizzolato Samuel, nel pomeriggio di domani, 29 gennaio 2020, alle prese sia con Aurora che con Alessia.

Pare, infatti, che il corteggiatore non abbia pagato, di tasca sua, il conto della cena passata in compagnia della prima dama e che a farlo ci abbia pensato la diretta interessata. La cosa, però, agita gli animi in studio e anche lo scontro con la ‘rivale’ di lei, Alessia, è più che servito.

Appuntamento, allora, a domani pomeriggio con le ultime news dal Trono Over e con tutti i relativi video da Witty tv e Mediaset Play. Intanto, ecco qui il riassunto dell’intera puntata di oggi, martedì 28 gennaio.

