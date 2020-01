Nuove anticipazioni dal Trono Over di Uomini e donne. Nella prossima puntata, in onda domani, venerdì 31 gennaio 2020, nel pomeriggio di Canale 5 vedremo la sfilata – spogliarello di Gemma Galgani. Ma non solo. Nel nuovo appuntamento col dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, sono attesi anche i momenti con Tina contro Armando per il defilé di Veronica e Samuel bendato da una sensuale Alessia. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

