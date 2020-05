La prossima puntata di Uomini e donne andrà in onda lunedì 3 giugno 2020. Nel nuovo appuntamento col programma di Canale 5, vedremo il ritorno in studio di Enzo Capo e Pamela Barretta. Ma non solo. Alchimista si innervosirà con Giovanna per la scelta di richiamare uno dei corteggiatori e tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida ci sarà una prima resa dei conti. Ecco il video da Witty Tv con tutte le anticipazioni.

