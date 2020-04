Uomini e donne tornerà in onda lunedì prossimo, 27 aprile 2020. Stando alle anticipazioni, infatti, nella nuova puntata Gemma scoppierà a piangere per le critiche di Tina e la diretta interessata reagirà con un sentito “Basta!». L’opinionista dirà “Ma lo vuoi capire che hai 70 anni?» e la Dama del Trono Over replicherà in lacrime con le parole “Devi finirla!». Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con le immagini dello scontro in anteprima.

