Uomini e donne, anticipazioni del 6 maggio 2020: cosa succede a Gemma e Giovanna

L’appuntamento con Uomini e donne prosegue. Stando alle anticipazioni, domani pomeriggio il programma torna in onda su Canale 5 con Maria De Filippi e alcune novità legate sia al Trono Over che al Trono Classico.

Uomini e donne anticipazioni 6 maggio 2020

Dalle ore 14.45 di mercoledì 6 maggio 2020, in tv vedremo le ultime peripezie amorose di Gemma Galgani. Come sapete, ultimamente la dama è alle prese con un nuovo corteggiatore di 26 anni. Parliamo di Sirius, conosciuto in chat durante la versione “virtuale” del programma sperimentata su Canale 5 e il cui vero nome corrisponde a quello del modello Nicola Vivarelli.

Nella puntata di domani, Nicola viene nuovamente attaccato da Tina. Pare che il ragazzo non sappia cosa sia “la mummia” e così l’opinionista si scaglia contro di lui chiedendo “Che programma hai visto?”.

Anche le sfilate, però, proseguono spedite. Dopo la lap dance di Gemma, a presentarsi in passerella è Roberta Di Padua, che sembra prendere sul serio il tema “Va dove ti porta il cuore”.

A seguire, sfilano anche Arianna, Aurora, Melanie e Patrizia, Caterina ed Eleonora, mentre Tina invita ironicamente il bel Nicola a portare Gemma non tanto alle Maldive quanto su una spiaggia meno cool.

Uomini e donne, anticipazioni su Giovanna

La puntata di mercoledì vede presente anche Giovanna Abate. Dopo il primo incontro con Alchimista, la tronista di Uomini e donne rimette piede in studio e si confronta con un altro dei suoi corteggiatori.

Ma di chi si tratta? Sammy o Alessandro? Presto per dirlo, anche se Gianni Sperti non ha dubbi e ritiene che l’intervento di qualcuno lo offenda. “Non puoi mancarmi di rispetto perché esprimo la mia opinione“, l’inaspettata replica dell’opinionista.

Roberta vs Veronica, una sfilata a tema “Prova ad arrenderti” e tanto altro nella prossima puntata di #UominieDonne, guardate QUI https://t.co/HUVfBZYjct — Witty TV (@WittyTV) May 5, 2020

