Uomini e Donne anticipazioni: nella sfilata Gemma imita Charlize Theron

Le sfilate creano sempre momenti trash a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione, pare proprio che Gemma Galgani, ormai volto simbolo del trono Over, abbia voluto imitare Charlize Theron. Cosa è successo nello studio di Maria De Filippi? Ecco tutte le ultime news sul programma di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45 circa.

Uomini e Donne anticipazioni: una nuova sfilata per Gemma

Si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni rilasciate dalle talpe del VicolodelleNews Gemma terrà banco anche nella prossima sfilata. Come? La dama torinese è pronta a stupire tutti.

Iniziamo con il dire che tema della sfilata sarà: “Scacco al re: sedotto e conquistato“. Per questo motivo, anche se sinceramente non capiamo tanto il nesso, Gemma ha deciso di sfilare imitando Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” di Dior. La dama torinese è uscita da una vasca piena di palloncini dorati.

Bisogna darle atto. Ha sempre idee molto originali in testa e si lancia in varie pazzie regalando momenti trash al pubblico di Canale 5.

Subito dopo la sfilata la Galgani ha discusso con Cataldo e Maurizio il poeta. A quanto pare durante l’uscita con Cataldo ha provato un po’ di imbarazzo. Ciò la spinta a chiudere la conoscenza. La decisione presa l’ha però resa bersaglio di diverse critiche anche da parte di Maurizio.

Gemma Galgani e le sfilate: ne inventa sempre una delle sue

Diciamoci la verità, se non ci fosse Gemma Galgani le sfilate sarebbero super noiose. Lei se ne inventa sempre una delle sue per stupirci. L’ultima andata in onda ci ha fatto impazzire. Vestita da Primavera era stupenda. Sui social si sono scatenati con i meme.

La sfilata che rimarrà nella storia, però, è quella in cui ha osato rifare flashdance e si è fatta cadere acqua gelata addosso.

Vi ricordate invece quando fece svolazzare la gonna come Marilyn? Tina e Gianni videro tutto, anche più di quello che immaginavano.

