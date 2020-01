Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: l’assenza di Giulio Raselli

Erano in molti, anzi quasi tutti i curiosi e gli appassionati, che nella registrazione di ieri, 9 gennaio 2020, di Uomini e Donne trono classico, si aspettavano di scoprire la scelta di Giulio Raselli. La sua assenza quindi ha creato parecchio scalpore. Cosa è accaduto? Cosa accadrà? In studio si è parlato degli altri due tronisti e la puntata è andata via liscia o quasi. A creare un po’ di movimento è stata la presentazione del nuovo tronista: Daniele Del Moro e la messa in onda del suo speed date.

Uomini e Donne trono classico: Giulio sceglie o non sceglie?

Giulio Raselli sceglie o non sceglie? Cosa succede all’ex corteggiatore e tentatore che il pubblico amava alla follia? Come mai chi si aspettava di sapere il nome della dama con cui il bellissimo ragazzo sarebbe uscito dalla trasmissione, è rimasto a bocca aperta?

Nonostante quello che possono dire i detrattori di Giulio, pare proprio che il tronista non c’entri nulla. Il percorso di Raselli sul trono non è stato dei più felici e più semplici. In tanti lo hanno attaccato. Il motivo? Ebbene forse alcuni non lo hanno trovato così sincero e vero come in passato. I pareri discordanti hanno sollevato, durante la sua conoscenza delle corteggiatrici, numerose polemiche. Giulio, però, è sempre andato avanti a testa alta e nella scorsa registrazione ha annunciato di aver preso finalmente la sua decisione. Insomma il bel Raselli ha continuato il suo percorso senza lasciarsi scalfire dalle critiche. La scelta arriverà!

Oggi in puntata il tronista non era presente, è vero, ma non vi erano nemmeno le sue corteggiatrici. Da qui è nata l’ipotesi che la produzione abbia pensato ad una scelta che avverrà nella villa, così come accadeva anno scorso, e non più in studio con la solita pioggia di petali sopra le due poltrone rosse.

Tutti i fan e i curiosi dovranno attendere solo un altro po’.

Uomini e Donne trono classico: l’arrivo di Daniele Del Moro

Nel frattempo i curiosi si sono potuti consolare con una nuova notizia choc. L’arrivo sul trono di Daniele Del Moro, l’ex gieffino ed ex di Martina Nasoni.

Come anticipato dal Vicolodellenews Daniele ha fatto il suo ingresso in studio scatenando il caos. Due corteggiatrici sono andate via perché il bel giovane non rispecchiava i loro gusti, due sono state mandate via da Daniele, ma le altre hanno scatenato grossa ilarità.

Una su tutte ha avuto subito il coraggio di dirgli in faccia di aver sentito che lui le ragazze era solito ‘sbatterle al muro‘. Inutile dire come, sentendo tutto ciò, sia intervenuta la stessa Maria De Filippi e la conversazione sia diventata alquanto piccante.

Cosa accadrà? Se queste sono le premesse il trono classico, molto probabilmente, si animerà parecchio.

