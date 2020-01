Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: una nuova tronista, chi è?

Dopo la scelta di Giulio Raselli, che abbiamo visto in onda giovedì scorso, è tempo di una nuova tronista a Uomini e Donne trono classico. Di chi si tratta? Ebbene il suo volto è sicuramente noto ai fan della trasmissione di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Canale 5. In qualche modo, oltretutto, con lei ha a che fare anche l’ultimo tronista che ha scelto proprio perché, forse, se lui l’avesse scelta, la redazione del programma non le avrebbe offerto di sedersi sulla poltrona rossa.

Uomini e Donne trono classico, anticipazioni: chi è la nuova tronista?

Vi state chiedendo chi è la nuova tronista di Uomini e Donne o lo avete già capito? Ebbene come preannunciato dalle talpe del Vicolodellenews, nell’ultima registrazione è stato svelato il nome della bellissima ragazza che siederà sulla fatidica poltrona rossa. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, ovvero: Giovanna Abate.

Siete contenti?

In studio, a quanto pare, per annunciare il suo arrivo sul torno hanno in primis fatto rivedere la scelta di Giulio e la loro lite in uno dei momenti fatidici dello show. Subito dopo è andato in onda un filmato inedito sullo sfogo della giovane nel post puntata con la redazione. Giovanna non pensava che le cose sarebbero andate così, quantomeno che i due si sarebbero scontrati così duramente anche alla fine.

A quanto pare Maria De Filippi ha lasciato che passassero un paio di giorni e che la ragazza sbollisse la sua rabbia prima di mandarla a chiamare con una scusa.

Lo staff di Uomini e Donne ha fatto entrare Giovanna in studio senza che la ragazza sapesse la verità. Vedendo lo studio vuoto e buio e solo un trono illuminato la giovane ed avvenente ragazza ha esclamato: “Non ci credo“, ma la stessa presentatrice le ha confermato tutto.

Uomini e Donne trono classico: le altre anticipazioni

Subito dopo la registrazione si è svolta come al solito e ci si è concentrati sugli altri tronisti.

Daniele e Carlo si sono contesi la bella Ginevra. Visto che quest’ultima è uscita con il rivale, Daniele, l’ex gieffino, ha lanciato alla bella corteggiatrice un ultimatum. Quale? Quello di scegliere fra lui e Carlo proprio perché non avrebbe voluto proseguire la sua conoscenza vedendola tenere il piede in due scarpe.

Ginevra però non ha voluto prendere una decisione e si è lamentata perché sentita obbligata a fare ciò che non voleva.

A fare una scelta, dunque, è stato proprio Daniele che ha detto di voler eliminare, per quello che lo riguardava, la ragazza.

continua a leggere sul sito di riferimento