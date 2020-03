“Gustose” anticipazioni dal Trono Over di Uomini e donne. Per la puntata in onda domani, venerdì 13 marzo 2020, è attesa una “sorpresa” per Gemma: l’arrivo in studio del nuovo corteggiatore Algemiro. In trasmissione, inoltre, assistiamo anche alla seconda parte della segnalazione su Massimiliano e alle lacrime di Marco di fronte a Carlotta. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento