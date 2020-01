Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: va a gonfie vele fra Ida e Riccardo

Udite, udite ! Dopo tanto parlare del trono classico, finalmente, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne Over in cui è successo veramente di tutto. Notizia delle notizie, però, è quella su Ida e Riccardo. I due piccioncini paiono andare finalmente a gonfie vele. Nonostante qualche piccola lite quotidiana entrambi sono molti innamorati e pronti a cambiare la loro vita. Ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne Over: Ida e Riccardo, un futuro insieme

Secondo quanto anticipato dal Vicolodellenews nella nuova registrazione è successo veramente di tutto. La puntata di Uomini e Donne Over che vedremo in onda su Canale 5 prossimamente sarà una delle più spassose. Prima di raccontare, però, il lancio di biscotti e scarpe è bene soffermarsi su una delle coppie più amate e seguite del programma di Maria De Filippi.

In studio, infatti, sono stati ospiti anche Ida e Riccardo. I due hanno raccontato il loro amore a gesti e parole. Per ora tutto va a gonfie vele, nonostante le piccole discussioni siano ancora all’ordine del giorno.

Riccardo sta vagliando alcune proposte di lavoro, soprattutto vicino a Brescia o in città, per poter trasferirsi da Ida e costruire così la loro famiglia. L’uomo pare dunque davvero molto intenzionato a dare una svolta alla sua vita e a prendere sul serio la loro convivenza.

Nonostante questo Ida e Riccardo hanno comunque battibeccato sul fatto che lui avesse parlato con lei delle proposte di lavoro ricevute, ma anche sulla mancanza di auguri a Gemma, miglior amica di Ida. L’ex dama si è risentita del fatto che il suo compagno non avesse avuto attenzioni per l’amica e Riccardo ha risposto dicendo che nemmeno Ida aveva fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti.

A parte questo entrambi sono rimasti in puntata seduti vicino a Gianni e si sono tenuti la mano per tutto il tempo.

Uomini e Donne Over: Barbara lancia di tutto contro Marcello

Passiamo dunque a Barbara che è apparsa più agguerrita che mai. La dama ha lanciato di tutto contro Marcello. Cosa è davvero accaduto? Ebbene Barbara e Marcello sono usciti insieme, ma qualcosa è andato storto. Lui l’ha riaccompagnata subito in hotel, mentre lei desiderava continuare la serata.

Da qui si è scatenata in studio una vera e propria lite. Barbara, presa dalla rabbia, ha lanciato un biscotto in faccia a Marcello. Poco dopo si è alzata per tornare al posto ma il pantalone le si è incastrato nel tacco della scarpa e ha rischiato di cadere. A questo punto, ancora più infuriata, anche perché Marcello continuava a parlare, la dama ha lanciato contro il corteggiatore una scarpa.

A raccogliere quest’ultima ci ha pensato, però, Armando che, ovviamente, non ha perso tempo e ha lanciato una frecciatina alla dama. Più arrabbiata che mai, quindi, Barbara si è scagliata contro il bel napoletano sottolineando di essere a conoscenza della sua doppia vita e del fatto che fuori dal programma lui frequenti una donna. Dalla lite con Marcello si è così passati alla lite con Armando.

continua a leggere sul sito di riferimento