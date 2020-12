Uomini e Donne, anticipazioni: un triste Natale per Gemma Galgani

Nonostante non vada in onda durante le Feste di Natale, Uomini e Donne Over continua a tener banco. Come? Con le anticipazioni delle puntate registrate negli studi Elios fra Natale e Capodanno. Cosa è accaduto? Come riportato sui vari gruppo dei fan della trasmissione e sul VicolodelleNews pare proprio che Gemma Galgani abbia passato un Natale in solitaria e con grande tristezza. Come mai?

Uomini e Donne Over: Gemma e Maurizio in love

Facciamo un passo indietro. Prima che Uomini e Donne di Maria De Filippi salutasse il pubblico televisivo di Canale 5 lo scorso 22 dicembre 2020, Gemma guardava il suo bel Maurizio con gli occhi a forma di cuore.

Più innamorata che mai la dama torinese sembrava essersi presa una bella cotta per il corteggiatore. I due, oltretutto, senza peli sulla lingua avevano raccontato, anche entrando nei dettagli, la focosa notte trascorsa insieme.

Insomma i due sembravano davvero innamorati e pronti ad iniziare un cammino insieme. Cosa è accaduto però dopo? Tutti si aspettavano che la passione, ormai accesa, bruciasse i due amanti rendendoli inseparabili.

Su Twitter molti utenti, proprio durante i giorni di Natale, con un pizzico di ironia e sarcasmo, avevano ipotizzato di essere gli unici a trascorrere le Feste in casa da soli con indosso il pigiama di flanella mentre Gemma, in biancheria intima, sicuramente, si divertiva con il suo Maurizio. Basta scorrere la timeline del noto social per scoprire diversi post di persone che si autocommiserano e si proclamano sole ed annoiate mentre pensano, invece, che Gemma Galgani abbia una vita sociale e soprattutto amoroso ben più attiva della loro.

Mentre, però, i più pensavano che Gemma e Maurizio stessero trascorrendo le Feste fra caldi abbracci e teneri baci, i due protagonisti non si parlavano neppure.

Anticipazioni prossime puntate: cosa è accaduto?

Niente Natale passato sotto le coperte, niente scambio di doni e affettuosità, a quanto pare Gemma non ha passato le festività con Maurizio. E’ questo che emerge dalle anticipazioni di Uomini e Donne Over secondo quello che è accaduto in studio nell’ultima registrazione.

La dama torinese ha anche ammesso di aver sentito molto poco il corteggiatore che, nel giorno di Santo Stefano, per diverse ore, si è oltretutto reso irrintracciabile. Maurizio il 26 dicembre ha spento il cellulare e pare essersi fatto vivo solo a distanza di ventiquattro ore. Ascoltando queste news catastrofiche Tina ha iniziato ad inveire contro Maurizio accusandolo di aver un’altra donna, o ancor peggio un’amante. L’uomo, però, ha negato categoricamente.

L’opinionista di Maria De Filippi ha dunque tentato di forzare la mano a Maurizio e fargli organizzare il Capodanno con Gemma davanti a tutti per vedere se poi manteneva le promesse fatte. Il corteggiatore non ha voluto fare alcun programma.

Cosa accadrà a Capodanno? La relazione fra Gemma e Maurizio è destinata a terminare così?

continua a leggere sul sito di riferimento