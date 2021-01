Uomini e Donne, Armando asfalta Lucrezia: “auguri per il tuo percorso da star” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento di Lucrezia. La conoscenza con Armando è terminata e la dama si ritrova a centro studio. Per lei sono arrivati cinque nuovi cavalieri, ma Armando decide di lasciare lo studio. Prima però il cavaliere napoletano asfalta la dama: “complimenti, brava e auguri per il tuo percorso da star. Quando è andata via dal programma, è andata via quando io parlavo sempre di lei. Si alzata e se ne è andata senza dare spiegazioni, quando fuori si è resa conto del suo potenziale televisivo ha pensato ora ritorno per Armando, mi ha cercato sempre. Dopo che è tornata qui dentro è sparita, l’ho chiamata per cinque settimane e lei era quella che era tornata nel programma per me. Ad oggi la trovo qui con cinque persone di fronte”.

Ecco il video Witty Tv dello scontro fra Armando e Lucrezia.

