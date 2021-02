Uomini e Donne, Armando “lascia” Nicole, ma Gianni critica “ti inventi le cose” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne il triangolo Armando, Nicole e Carlo. Il cavaliere napoletano decide di alzarsi: “se lei parla in questo modo e dice che si trova molto meglio con Carlo. Magari o la natura dell’uscita che ha avuto con me l’ha avuto anche con lui oppure è andata ancora meglio“. La situazione però degenera con Gianni che accusa il cavaliere: “secondo me ti inventi le cose, anche la volta scorsa con Brunilde…“. Tina invece lo difende: “io penso che Armando educatamente e da uomo non racconta nulla tanto lei non lo dirà mai“. Gianni allora domanda “c’è stato un bacio?”, ma Nicole replica “no, no“.

