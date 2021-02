Uomini e Donne, Armando: “Nicole ha sminuito tutto, è un cubetto di ghiaccio” | Video Witty Tv

Armando nel dopo puntata di Uomini e Donne si sfoga parlando di Nicole rivelando nuovi retroscena sulla loro conoscenza. “Ha sminuito tutto, era un cubetto di ghiaccio” precisa il cavaliere napoletano.

Intanto dopo la puntata la dama si confronta con Carlo invitandolo a non parlare del cavaliere che definisce “bello ma vuoto“. In studio la dama precisa: “tu non riesci a stare con una donna“, ma Armando replica “non ti permettere di farmi passare per quello che poi ad un punto con le donne…”. Nicole ribatte “devi saper gestire la cosa, non c’è bisogno di andare a dire tutte queste piccolezze che non fanno di te un uomo“.

Ecco i video Witty Tv .

