Uomini e Donne, Armando: “tra me e Nicole c’è qualcosa di particolare” | Video Witty Tv

Armando a Uomini e Donne parla della sua conoscenza con Nicole. “Sappiamo entrambi che ci sono delle sensazioni, ma visto che facciamo racconti diversi alla redazione, quello di bello che è successo viene visto come uno scontro a centro studio” dice il cavaliere che torna a parlare del presunto bacio.

“Dare un bacio vuol dire che c’è qualcosa di particolare, ma perchè questo particolare non viene messo a conoscenza anche di altri?” domanda Armando a Nicole.

Ma non finisce qui, visto che il cavaliere prosegue: “arrivare qui e sentire che non c’è stata alcuna carinerie, a me fa male. E’ come rinnegare qualcosa che c’è stato. Se tu pensi che siano stati importanti togli sti paletti nonostante io sia più piccolo, lasciati andare, viviti la cosa“.

Ecco il video Witty Tv .

