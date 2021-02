Uomini e Donne, Aurora a Maria De Filippi: “se pensi che sia scorretta lascio il programma” | Video Witty Tv

Aurora a Uomini e Donne da un vero e proprio ultimatum a Maria De Filippi. Attaccata da tutti, la dama si rivolge alla padrona di casa dicendole: “Maria se tu pensi che come persona sono scorretta verso il programma allora mi cacci. Sette contro uno…“. Poi scoppia a piangere, allora la De Filippi le chiede “come mai piangi ora?”. La dama è su tutte le furie attaccata da Giancarlo, Tina, Gianni e Armando: “ma smettetela di parlare se non avete le prove“.

Ecco il video Witty Tv con lo sfogo di Aurora.

continua a leggere sul sito di riferimento