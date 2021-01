Uomini e Donne, Aurora e Giancarlo stanno prendendo in giro tutti? Le accuse di Gianni e Tina | Video Witty Tv

A Uomini e Donne volano stracci fra Giancarlo e Aurora. Gianni è incredulo: “doveva inventarsi qualcosa per tornare a centro studio, se no stava dietro“. Il cavaliere racconta: “qualche settimana fa avevamo messo in programma certe situazioni e avevamo parlato di Capodanno. Poi ci siamo risentiti al telefono e abbiamo parlato di questa cosa e lo abbiamo trascorso insieme “.

In studio Tina e Gianni pensano che Giancarlo e Aurora si sono messi d’accordo visto che dopo aver chiuso il cavaliere l’ha raggiunta. La dama rivela le parole di Giancarlo: “Alessandra è una bravissima persona, ma con te è tutto diverso. Non so cosa faccio alle donne, le faccio innamorare tu e non so come fare con Alessandra che si è innamorata di me“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra i due.

