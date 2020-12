Uomini e Donne, Aurora: “Giancarlo colleziona donne come bambole”, ma Gianni “non fare la vittima” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne ultimo confronto fra Aurora e Giancarlo. “Ti ho idealizzato io, non c’entri tu” – precisa la dama – “non mi ha preso in giro” che poi rivela “mi aspetto che chiede il numero a Gemma e Brunilde“. Gianni prende la parola: “ma di cosa stiamo parlando? Giancarlo non piace ad Aurora. A lei piace questo ruolo, ha capito quanto funziona il ruolo della vittima. Non puoi essere disperata come una moglie che si è appena separata dal marito“.

Tina allora lancia una frecciata: “forse c’è stato qualcosa di più…“, ma Aurora replica “gli sarebbe piaciuto. Lui colleziona le donne come le bambole“. Intanto anche Armando prende la parola: “volevo chiedere ad Aurora: hai chiesto scusa a questo ragazzo? L’hai fatto oppure resti dell’idea che tu sei super educata?“, ma la dama preferisce non rispondere alla provocazione.

Ecco il video Witty Tv con il confronto finale fra Aurora e Giancarlo a Uomini e Donne.

